MGM+ ha annunciato ufficialmente di aver dato il via libera al rinnovo della seire Billy the Kid per la stagione 2.

Tom Blyth ha negli episodi il ruolo del famoso fuorilegge al centro della trama. Il giovane vive delle incredibili avventure insieme al suo amico Jesse Evans, parte affidata a Daniel Webber.

Nel cast ci sono anche Eileen O’Higgins, Sean Owen Roberts, Dakota Daulby, Ryan Kennedy e Ian Tracey.

La serie è prodotta da MGM+ Studios, in precedenza chiamata Epix Studios, in collaborazione con Amazon Studios.

La prima stagione dello show, che ha debuttato su Epix, era composta da otto episodi della durata di un’ora che raccontano la storia di Billy the Kid (Blyth), ovvero William H. Bonney, dalle sue umili origini irlandesi al ruolo avuto nella Lincol County War e oltre. Webber ha interpretato invece nelle puntate il famoso fuorilegge Jesse Evans, leader della gang Seven Rivers.

Michael Hirst ha creato e scritto lo show, prodotto insieme a Donald De Line, Darryl Frank e Justin Falvey.

Che ne pensate del rinnovo per la stagione 2 della serie Billy the Kid?

Fonte: Deadline