Showtime ha annunciato di averle sue due serie

A svelare la cancellazione dello show ambientato nel mondo di Wall Street è stato l’attore Paul Scheer durante una diretta Twitch in occasione dell’appuntamento in streaming Thursdays with Rob & Paul.

L’interprete di Keith Shankar ha scherzato con il co-conduttore Rob Huebel sostenendo che sta boicottando Showtime dopo la cancellazione della serie. Scheer ha poi proseguito dichiarando:

Immagino che non l’abbbiano detto. Diciamo che Black Monday non è stata rinnovata. Si sa da mesi e mesi e mesi, ma immagino che nessuno lo abbia detto ufficialmente. Ma ora l’ho fatto.

Showtime ha quindi dovuto ammettere:

Possiamo confermare che Black Monday non proseguirà con una quarta stagione. Don Cheadle, Regina Hall, Andrew Rannells, Paul Scheer e Casey Wilson hanno guidato un cast fantastico e siamo grati nei confronti di Jordan Cahan, David Caspe e tutte le persone che hanno lavorato allo show per tre esilaranti stagioni.

La serie era stata creata da Caspe (Happy Endings) e Cahan (Marry Me) e raccontava la storia di alcune persone che lavorano a Wall Street nell’anno che porta al 19 ottobre 1987, che ha portato al crollo dei marcati finanziari. La serie si è quindi conclusa con Mo (Cheadle) mentre viene portato in ospedale dopo essere stato ferito da un colpo d’arma da fuoco.

Showtime ha inoltre cancellato Work in Progress dopo due stagioni. La serie aveva come protagonista Abby McEnany nel ruolo di Abby, una donna depressa che decide di togliersi la vita se non migliorerà nei successivi 180 giorni.

Lilly Wachowski, produttrice dalla comedy, ha dichiarato:

Proprio prima del Giorno del Ringraziamento ho ricevuto la notizia estremamente deludente dai responsabili di Showtime che Work in Progress non sarà rinnovata per una terza stagione. Mi è dispiaciuto moltissimo. Sono grata a Showtime per averci dato l’opportunità di realizzare questo show super queer e bellissimo. Ma non sono inoltre soddisfatta o felice semplicemente di esserci. Qualcosa deve cambiare. Il settore dovrebbe essere spinto a creare dei sistemi significativi a sostegno dell’arte per aiutare a creare. Show come Gentefied, Vida, South Side, Shrill e Work in progress hanno bisogno di impegni più significativi rispetto a un’intersezione tra arte e commercio, o un accordo con il diavolo… E se qualche executive sta leggendo questo messaggio, il nostro show è disponibile!!!

L’emittente ha dichiarato:

Siamo incredibilmente orgogliosi delle due stagioni di Work in Progress e siamo stati elettrizzati nel mettere in luce gli enormi talenti di Abby McEnany, Lilly Wachowski e dell’intero cast e team creativo. Non vediamo l’ora che i nostri abbonati continuino a scoprire questa serie speciale sulla piattaforma di streaming di Showtime nei prossimi anni.

Che ne pensate del fatto che Showtime abbia cancellato Black Monday e Work in Progress? Lasciate un commento!

Fonte: TVLine