Le riprese della serie Blade Runner 2099, in programma nella città di Belfast in Irlanda, sono state posticipate a causa dello sciopero degli sceneggiatori che ha bloccato la produzione del progetto destinato ad Amazon Prime Video.

In un comunicato stampa si dichiara:

La Northern Ireland Screen è estremamente delusa che non si proceda con la produzione di Blade Runner 2099 a causa dello sciopero degli sceneggiatori in corso. Si è lavorato alla preparazione del progetto per molti mesi. Lo sciopero ha interrotto la produzione in tutto il mondo e speriamo si raggiunga presto un accordo equo in modo che la troupe possa tornare al lavoro.