Mayim Bialik è tornata a parlare del possibile ritorno di Blossom sugli schermi, sostenendo che finito lo sciopero il progetto potrebbe essere sviluppato.

L’attrice ha dichiarato a Vanity Fair:

La nuova versione sarà però molto diversa:

Speriamo di realizzare un reboot, ma non come sitcom. Vogliamo riportare sugli schermi questi personaggi interessanti e profondi – figli di divorziati, una persona che è stata tossicodipendente, un’altra che è alcolizzata – per vederli in modo totalmente nuovo.