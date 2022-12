Nella giornata di ieri il Giappone ha sconfitto la spagna 2-1 durante i mondiali di calcio, ricordando ad alcuni fan l’anime calcistico Blue Lock.

La Coppa del Mondo è ancora in corso e in questo momento sembra siano favorite come il Giappone. La squadra ha sbalordito i fan di tutto il mondo con la vittoria contro la Germania, e sembra infermabile. La squadra ha vinto la sua ultima partita contro la Spagna e le clip sembrano uscite direttamente da Blue Lock

Proprio come dopo il Giappone contro la Germania, Blue Lock è diventato di tendenza in tutto il mondo, e questo perché la partita è stata pazzesca come quelle scritte da Muneyuki Kaneshiro. I fan hanno guardato con ansia mentre il Giappone scendeva in campo e portava la partita da 1 a 1 a 2 a 1. La vittoria ha attirato molta attenzione sui social media e il gioco del Giappone è stato nuovamente paragonato a quello dell’anime calcistico. Purtroppo nel tweet, che potete raggiungere qui sotto, è stata rimossa la registrazione della partita, ma potete vedere un segmento dell’anime.

Listen, I may be Spanish, but did Japan actually just go full ass Blue Lock?? ⚽ BLUE LOCK IS REAL ! pic.twitter.com/eRQvHzqoQY — Pochita  (@NezukoSocial) December 1, 2022

Fonte: Comic Book