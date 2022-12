Bob McGrath, per molti anni star di Sesame Street, è morto a 90 anni.

La famiglia, senza rivelare la causa del decesso, ha condiviso la triste notizia su Facebook dichiarando:

Nostro padre è morto oggi. Se ne è andato pacificamente a casa, circondato dalla sua famiglia.

McGrath aveva partecipato alla realizzazione dell’amato programma per bambini fin dal pilot del 1969, rimanendo nel cast del progetto per ben 47 stagioni dello show. L’attore aveva detto addio al programma nel 2017, in occasione dell’episodio intitolato Having a Ball.

Bob aveva contribuito anche alla realizzazione delle canzoni originali, tra cui dei classici come People in Your Neighborhood, Sing a Song, If You’re Happy and You Know It e il tema musicale della serie. Negli anni ha fatto parte del team che si è occupato dei film, degli speciali e dei videogiochi dei franchise.

Bob McGrath aveva continuato a collaborare con il Sesame Workshop, partecipando a molti eventi pubblici e sostenendo iniziative a favore dell’educazione nei primi anni di età dei bambini.

Fonte: Deadline