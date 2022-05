The Book of Boba Fett

Durante lo Star Wars Day è stato pubblicato lo specialeche ha mostrato dei momenti girati nel dietro le quinte, tra cui quelli che ritraggonoal fianco disul set della serie.

Nella clip che potete vedere qui sotto, l’attrice in costume di Ahsoka, reagisce felicemente alla presenza di Mark Hamill sul set. La Dawson aveva già raccontato di essere una grande fan di Star Wars, come vi avevamo riportato in questa notizia.

Rosario Dawson's reaction to seeing Mark Hamill on the set of TBOBF pic.twitter.com/sKaZxpNY11 — ❤️‍🔥 Astarte ❤️‍🔥 (@Sith_Goddess_) May 5, 2022

Sono state poi pubblicate anche delle nuove immagini dietro le quinte dello show, non solo riguardanti Mark Hamill nei panni di Luke Skywalker, ma anche al Rancor.

Tutti gli episodi di The Book of Boba Fett e The Mandalorian sono disponibili su Disney+.

