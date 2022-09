In un’intervista video con TV Line, Emily Deschanel ha parlato di un potenziale reboot di Bones, celebre serie FOX in cui interpreta la dottoressa Temperance “Bones” Brennan, un’antropologa brillante ma fredda che risolve gli omicidi in collaborazione con il suo partner Seeley Booth (David Boreanaz). Dato il successo dello show, andato in onda per 12 stagioni fino al 2017, voci di un possibile reboot circolano da tempo: niente è stato ancora annunciato ufficialmente, ma intanto Deschanel tiene la porta aperta. Ecco le sue parole:

Sai, penso che sia sempre possibile. David Boreanaz ha detto: “No”, non lo farà, ma per me mai dire mai. Non lo so, è possibile, sarei aperta [all’idea], non lo so.

Creata da Hart Hanson, Bones è stata trasmessa in prima visione negli Stati Uniti da Fox dal 13 settembre 2005, mentre in Italia è stata trasmessa in chiaro dai canali Mediaset e sul satellite da Fox Life, Fox e Fox Crime. Nel cast anche Michaela Conlin (Angela Montenegro) T. J. Thyne (Jack Hodgins), Jonathan Adams Daniel Goodman) Eric Millegan (Zack Addy) Tamara Taylor (Camille “Cam” Saroyan) John Francis Daley (Lance Sweets) John Boyd (James Aubrey) e Michael Grant Terry (Wendell Bray).

