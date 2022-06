Bradley Cooper ha svelato che durante le riprese di Alias era dipendente dalla cocaina.

L’attore, intervenendo al podcast Smartless – condotto da Jason Bateman, Will Arnett e Sean Hayes – ha parlato dei problemi avuti in passato e all’inizio della sua carriera.

Bradley ha spiegato:

Ero così perso e dipendente dalla cocaina, quella era l’altra cosa. Mi ero lesionato il tendine di Achille subito dopo essere stato licenziato/aver lasciato Alias e lottavo contro la mia zero autostima.

A creargli così tanti problemi, in particolare, era il concetto di successo e di come era in realtà la sua vita:

Pensavo di aver sfondato quando ho ottenuto uno spot di Wendy’s. Per quanto riguarda il ‘ci sono riuscito’ quello era il momento. Ma decisamente non mi sentivo bene, mi stavo trasferendo a Los Angeles per Alias e mi sembrava di essere tornato al liceo. Non riuscivo a entrare in nessun club, nessuna ragazza voleva guardarmi. Ero totalmente depresso.

Cooper ha però ricordato che per fortuna quel periodo è avvenuto quando aveva 29 anni e la sua carriera ha potuto avere molti successi come Una notte da leoni, Il lato positivo, American Sniper e A Star Is Born.

Bradley ha inoltre confermato che è totalmente sobrio e si è liberato dalle sue dipendenze dal 2004. Will Arnett ha così commentato:

Vederti in questa situazione e così a tuo agio è stato fantastico. Niente mi ha reso più felice. Sono felice che tu sia così contento di chi sei.

