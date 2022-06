L’universo televisivo di Breaking Bad potrebbe proseguire con una nuova serie, come svelato da Dan McDermott, a capo di AMC Studios e AMC Networks, in una nuova intervista.

Rispondendo alle domande di Variety, il responsabile dell’emittente americana ha dichiarato che la porta è sempre aperta per un progetto ambientato in quel mondo:

Posso dirvi che farei qualsiasi cosa per incoraggiare Vince e Peter a continuare in questo universo, lo farei.

MdDermott ha aggiunto:

Penso che dovrete chiederlo a loro, ma la porta è sempre aperta e spero che un giorno il mio telefono suoni e Vince, Peter e i nostri amici della Sony mi chiamino per dire ‘Ehi, penso di avere un’idea per un altro show ambientato in questo universo.