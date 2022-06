, tra gli interpreti principali della quarta stagione di, sarà il protagonista di una nuova comedy intitolata

La prima stagione del progetto sarà composta da otto episodi e sarà prodotta per Showtime. Le riprese si svolgeranno alla fine dell’estate nel Regno Unito.

Al centro della storia raccontata in Entitled ci sarà Gabe, un vedovo americano che deve conoscere la famiglia della moglie, che vive in una residenza gotica situata nella campagna britannica. I membri della famiglia cercheranno quindi di conquistare il suo affetto e la fortuna che ha ereditato da poco.

La serie è stata creata e prodotta da Matt Morgan (Mister Winner), coinvolto anche come produttore. Gelman è invece parte del team dei produttori insieme a Harry Williams, Jack Williams e Sarah Hammond.

Brett interpreta in Stranger Things il ruolo di Murray Bauman, un ex giornalista che viene assunto dalla famiglia di Barb per indagare sulla sua scomparsa. L’uomo viene poi coinvolto nelle disavventure con al centro Hopper, Joyce e i giovani protagonisti.

