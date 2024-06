Attenzione: l'articolo contiene spoiler

La seconda parte della terza stagione di Bridgerton è finalmente disponibile su Netflix, e così la showrunner Jess Brownwell (che ha preso il testimone della serie da Chris Van Dusen) ha parlato a ruota libera con Variety e altre testate in un’intervista fiume ricca di rivelazioni sui cambiamenti apportati all’adattamento del romanzo da cui è tratta la stagione, ma anche sul futuro della serie.

Abbiamo selezionato alcune delle domande e risposte più interessanti e “scottanti”, potete leggerle qui sotto!

Il grande cambiamento del finale della terza stagione

Durante la stagione, e soprattutto nel suo grande discorso, Penelope parla del gossip come informazione e sottolinea di essersi presa potere e voce quando non ne aveva una. Quanto era importante e cruciale garantire che Whistledown rimanesse parte della sua vita? Nei libri, alla fine, lei rinuncia a questo ruolo.

Abbiamo parlato della possibilità che rinunciasse alla fine di questa stagione. Ma non sembrava giusto, in una stagione che parla di una donna che cerca di bilanciare amore e carriera, farle rinunciare alla carriera per il proprio uomo. Penso che il gossip abbia una cattiva reputazione. Tutto dipende dall’intenzione con cui si fa. C’è gossip che è destinato a giudicare o condannare, ma c’è anche gossip che — soprattutto tra giocatori vulnerabili, specialmente donne nell’era della Reggenza — è progettato per aiutarsi a vicenda a evitare pericoli e dare potere e autonomia in un’epoca in cui molte informazioni erano nascoste. Quindi sono entusiasta di vedere Penelope immergersi di più nel lato positivo del gossip la prossima stagione.

Il futuro di Lady Whistledown

Alla fine della serie, e poi, nell’ultimo voiceover, firma la sua colonna con il suo nome e la voce passa a quella di Nicola Coughlan. Cosa significa questo per Whistledown in futuro?

Significa che ora è una scrittrice pubblica di scandali, il che sarà un equilibrio complicato da gestire. Ora è la Perez Hilton della Reggenza! Tutti sanno chi è. Dopo l’arco narrativo di questa stagione, dovrà fare i conti con la responsabilità e la rettitudine, cercando di capire qual è la strada giusta per usare la sua penna in modo responsabile.

Questo significa anche che non sentiremo più la meravigliosa voce di Julie Andrews?

Tematicamente e creativamente, sarebbe la cosa giusta da fare. Penelope sta facendo propria la sua voce, quindi dovrebbe davvero essere la voce di Nicola. Ma è Julie Andrews e non so come si possa dire “no grazie” a Julie Andrews. Non potrei mai, quindi per me quella è solo la voce che Penelope usa nella sua testa quando scrive. Ma questo non toglie il fatto che ora sta facendo propria la sua vera identità.

Quanto vedremo Lady Whistledown in futuro?

Colin e Penelope seguiranno assolutamente l’esempio delle coppie precedenti in termini di essere più nel cast d’insieme, in modo che la nostra coppia principale della prossima stagione possa essere in primo piano. Ma penso che ci sia ancora un po’ di storia da raccontare con Whistledown. Whistledown è stata la colla narrativa di ogni stagione. Ora che Penelope è pubblicamente Whistledown, voglio vedere di più com’è. Quindi, continueremo con loro la prossima stagione. Credo che ci sia ancora molto da raccontare, perché ora Penelope è una cronista di gossip pubblica e le persone sapranno che è lei la scrittrice quando parlerà di loro. E certamente, come hai detto, dovrà fare i conti con la Regina e con le sue richieste, i suoi desideri e il suo scrutinio. Quindi come Penelope bilancerà tutto ciò sarà materia per la quarta stagione.

Il nome del bambino è stato detto? Perché non l’ho sentito.

Non penso che abbiamo detto il nome del bambino — ma ovviamente il bambino è un maschio, quindi è una differenza rispetto ai libri, in cui il bambino si chiama Agatha in onore di Lady Danbury. Ma nel nostro mondo, poiché abbiamo impostato la storyline dell’erede con i Featherington, narrativamente eravamo motivati a cambiarlo in modo che potessero avere un erede.

Il protagonista della quarta stagione

Hai inserito segni espliciti nel finale della terza stagione su chi sarà il protagonista della quarta stagione?

Sì.

Eloise menziona che tornerà dal suo viaggio in Scozia in tempo per il ballo in maschera di sua madre, il che mi fa pensare che sarà la storia d’amore di Benedict — nei libri, la sua storia inizia quando incontra il suo interesse amoroso Sophie a un ballo in maschera.

Penso che sia una grande teoria. È una teoria intrigante.

Quali sono state le motivazioni per introdurre Michaela Sterling, che è una versione di genere invertito del personaggio Michael Stirling dal libro di Francesca? E per far andare Eloise in Scozia? Perché sono chiaramente grandi sviluppi per questi due personaggi, considerando che potrebbero non essere i protagonisti della prossima stagione…

Per tutti e tre i personaggi, stiamo mettendo in moto alcuni elementi delle loro storie. La storia di Francesca, per chi è familiare con il suo libro, si svolge su un periodo di tempo più lungo, quindi quella dovevamo assolutamente iniziarla. Per quanto riguarda il cambio di genere di Michaela, ho molto da dire al riguardo, ma sono cauta nel parlarne in dettaglio ora, perché voglio che le persone vedano come si svilupperà. Sto cercando di proteggere la storia che vogliamo raccontare per la quarta stagione e oltre.

State pianificando di combinare libri nella prossima stagione?

Non stiamo combinando libri per la Stagione 4. Stiamo facendo un solo libro per la Stagione 4.

Presenterete formalmente la coppia protagonista della Stagione 4 quando la Stagione 3 sarà finita?

Non dipende da me! Penso che abbiamo sempre annunciato — potrei sbagliarmi, ma credo che abbiamo sempre annunciato chi sarà la coppia prima della loro stagione. Il motivo per cui, quando mi viene chiesto della Stagione 4, sono così restia è semplicemente perché non spetta completamente a me quando queste cose vengono annunciate. E vogliamo davvero dare a Penelope e Colin il loro momento, proprio come volevamo dare a Kate e Anthony il loro momento. Non abbiamo annunciato Pen e Colin fino a quando la stagione precedente non è terminata. Quindi certamente aspetteremo che Pen e Colin abbiano il loro momento.

A che punto siete nel processo di scrittura per la Stagione 4? Avete una data di inizio riprese in mente?

Siamo molto avanti nel processo di scrittura. Internamente nella stanza degli scrittori, abbiamo delineato ogni episodio, quindi sappiamo esattamente dove vogliamo andare.

Ma c’è un processo da seguire: servono input creativi da Shondaland. Da Shonda stessa e da Netflix. Ma abbiamo una buona idea di dove stiamo andando. Abbiamo una data di inizio riprese in mente, ma per ora preferisco non rivelarla.

State pensando di dividere la Stagione 4 tra Londra e la Scozia, ora che i nostri personaggi principali stanno andando in direzioni diverse?

È vero, è vero. Non posso confermare nulla per una stagione specifica, ma posso dire che ci vorrà un po’ prima che Hyacinth sia pronta — è giusto. È difficile rispondere a questa domanda senza svelare troppo, in termini di quale protagonista stiamo scegliendo per la prossima stagione. Ma quando arriverà il momento, sono molto entusiasta di fare delle riprese in Scozia. Eloise avrà sempre un ruolo importante da giocare.

Il futuro della serie e di alcuni personaggi

Avete deciso chi saranno i protagonisti per ciascuna stagione fino alla fine della serie?

Ovviamente so chi sono i protagonisti della Stagione 4. E io e Shonda abbiamo parlato di chi saranno i protagonisti della Stagione 5 e della Stagione 6. Non abbiamo parlato oltre. Se saremo abbastanza fortunati da avere una Stagione 6, vogliamo avere un piano pronto, così sappiamo dove stiamo andando. Ma io e Shonda non abbiamo necessariamente condiviso quei piani con qualcuno. Quindi c’è sempre la possibilità che quando parleremo con i nostri collaboratori, decideremo di andare in una direzione diversa. Ma sì, abbiamo un piano approssimativo.

Cressida è andata in Scozia. La vedremo tornare o è bandita per sempre?

Spero di vedere di più di Cressida. Ho sicuramente alcune idee su dove potrebbe andare la sua storia. Sembrava un po’ presto darle un commiato in questa stagione solo perché per due stagioni era stata una vera bulletta con Penelope. Ha ancora un po’ di crescita da fare, ma voglio darle un lieto fine, a un certo punto.

Vedremo ulteriori sviluppi nella relazione tra Lord Anderson (Daniel Francis) e Lady Danbury (Adjoa Andoh)?

Sì, assolutamente. Sono molto felice di dove finisce la loro relazione. Sono arrivati a un buon punto. Ed è bello vedere di più della vita personale di Agatha, che è qualcosa su cui spero di concentrarmi di più in futuro.

Anthony e Kate prendono questa grande decisione di andare in India. Significa che non li vedremo più nella serie?

No. Ho intenzione di farli tornare, spero di rivedere Johnny e Simone. Li amiamo così tanto, e sono entrambi incredibilmente talentuosi e vogliamo dar loro la possibilità di dedicarsi ad altri progetti, pur lasciando la porta aperta per loro di tornare quando e se saranno in grado. Quindi l’addio verso l’India è un espediente narrativo ci permetterà di lasciare la porta aperta.

Possiamo sempre contare su Violet, Lady Danbury e la Regina come costanti nell’universo di “Bridgerton”?

Spero di sì. Le madri sono le custodi del nostro mondo, e amo tutti e tre quei personaggi. In realtà, la Regina Charlotte muore a un certo punto non troppo distante nel tempo. Ma abbiamo intenzionalmente evitato di specificare in che anno ci troviamo — anche se probabilmente è abbastanza facile da capire. Ma amiamo così tanto Golda e la Regina Carlotta… E siamo in un universo alternativo, nel nostro universo, a causa del “Grande Esperimento”. Siamo in una dimensione diversa e forse la Regina Carlotta vive più a lungo in quella dimensione.

L’elemento queer in una storia ambientata nella Reggenza

Il Grande Esperimento all’interno della serie si espanderà anche alla sessualità, oltre che alla razza? Oppure continuerà a trattare la sessualità con i tabù dell’epoca che abbiamo visto in “Bridgerton” e “La Regina Carlotta”?

Per me è importante riflettere su ciò che è già stato impostato nella serie. Ci sono prove nella Stagione 1 che gli uomini gay, in una certa misura, dovevano vivere nascosti. Questo è qualcosa di cui abbiamo parlato. Ma penso che sia molto possibile che Il Grande Esperimento possa essere ulteriormente spinto nel futuro dello show. E ho molte idee su come affrontarlo.

Quando abbiamo iniziato a parlare della rappresentazione queer nello show, abbiamo iniziato con la discussione che questo è uno show che parla dei “per sempre felici e contenti”. Non siamo interessati al raccontare il trauma queer — vogliamo vedere, semmai, la gioia queer. E se dobbiamo raccontare una storia queer, vorremmo trovare un modo per avere un “per sempre felici e contenti”.

Quindi abbiamo fatto molte ricerche per capire come possiamo raggiungere questo obiettivo all’interno dei limiti del nostro mondo. E dopo che le persone avranno visto le prossime stagioni, sarò in grado di parlare di più al riguardo…

