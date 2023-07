Dave Annable ha rivelato che spera in una reunion della serie Brothers & Sisters, a dodici anni dalla fine della messa in onda del progetto.

C’è decisamente spazio per un qualche tipo di reunion, o revival, o qualcosa, perché gli sceneggiatori non hanno mai avuto una vera possibilità di concludere la storia. Non abbiamo potuto dire addio alla troupe con cui abbiamo lavorato per cinque anni. Quello lascia un vuoto nel mio cuore e spero che un giorno ci riuniremo tutti. Anche se fosse solo per uno speciale di Natale.