Sarah Michelle Gellar ha apertamente criticato il clima esistente sul set di Buffy: l’ammazzavampiri, spiegando di aver pensato a lungo che quello fosse il modo in cui si lavorava nel mondo dello spettacolo.

L’attrice, durante l’evento Power of Storytelling: Producers Roundtable di The Wrap, ha dichiarato:

Per così tanto tempo sono stata su un set che penso fosse conosciuto per essere estremamente tossico e dominato dagli uomini e quindi si è radicata così tanto nella mia mente l’idea che tutti i set fossero così, e che le donne fossero messe una contro l’altra, che se le donne diventavano amiche allora diventavamo troppo potenti, quindi dovevi tenerle sotto controllo.

Sarah ha aggiunto:

Ora che ho avuto questa opportunità di lavorare con molte più donne e uomini che sostengono le donne, mi sono resa conto di come possa essere un’esperienza facile, ma… Sfortunatamente siamo ancora in quella situazione in cui tutti questi settori molte volte hanno bisogno di donne per permetterci di avere una voce.