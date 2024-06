Calista Flockhart ha parlato delle conseguenze della fama durante gli anni del successo ottenuto con Ally McBeal.

Durante il podcast Awards Chatter, l’attrice ha ricordato l’audizione per la serie per cui era arrivata a Los Angeles su un aereo dove era presente anche Jane Krakowski. Calista ha sottolineato:

Mi ricordo sempre che c’era un’intera stanza piena di persone in vestiti eleganti, e non c’era una telecamera, non c’era il trucco… Sembrava un’audizione teatrale. Mi sembrava di essere improvvisamente in uno spettacolo teatrale.

Dopo aver ottenuto la parte della protagonista, Calista si è resa conto che stava trovando il suo pubblico:

Mi sono resa conto che questa serie era davvero fantastica, che le persone stavano guardandola e ne stavano parlando, e poi le persone hanno iniziato a discuterne. Era fantastico. Quello è l’obiettivo, giusto?

La sua vita personale, tuttavia, ne ha subito le conseguenze:

Anche se potrei rischiare di essere accusata di lamentarmi troppo, i paparazzi mi seguivano davvero ovunque andassi. Onestamente, non penso di essermi mai abituata ai paparazzi.

Questo l’aveva portata a convincersi che ci sarebbero stati degli articoli negativi su di lei:

Ho deciso che l’unica cosa che potevo fare era rimanere in casa, quindi ho smesso di uscire dal mio appartamento. Ho smesso di uscire di casa. Ho smesso di andare in giro, ed ero isolata. Penso che… Non voglio spingermi oltre fino a dire che ero depressa, ma è stato difficile. Si è trattato di una sfida.

Flockhart ha inoltre svelato che inizialmente aveva rifiutato di proporsi per il ruolo di Ally e, se avesse mantenuto la sua posizione, sarebbe rimasta a New York per lavorare a teatro e formare una famiglia, prima di recitare in qualche film o altro progetto. Calista ha ribadito:

Avrei continuato a recitare.

Che ne pensate delle conseguenze negative della fama ottenuta con Ally McBeal sulla vita di Calista Flockhart?

Fonte: The Hollywood Reporter