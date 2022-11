Candace Cameron Bure ha rivelato che ha lasciato Hallmark Channel per passare a Great American Family, emittente animata da “valori tradizionali cristiani”, spiegando inoltre che per questo nei progetti non verranno mostrate coppie gay.

L’attrice, intervistata da The Wall Street Journal, ha dichiarato:

Il mio cuore vuole raccontare storie che abbiano più significato, uno scopo più grande e una profondità alla base. Sapevo che le persone di Great American Family erano cristiani che amano Dio e volevano promuovere una programmazione basata sulla fede e buon intrattenimento per la famiglia.

Bure ha quindi aggiunto:

Penso che Great American Family manterrà al centro il matrimonio tradizionale.

Secondo Candace, tuttavia, questo non impedirà a chi non è credente o segue una fede religiosa di apprezzare i contenuti proposti.

Bure collaborerà nuovamente con Bill Abbott, ex capo di Hallmark, che le ha dato la possibilità di produrre e creare contenuti usando il marchio Candace Cameron Bure Presents. Candace ha inoltre spiegato che la fine del suo rapporto di lavoro con Hallmark è stata causata dal cambio di leadership che ha modificato radicalmente i contenuti prodotti.

Abbott ha però specificato:

Siamo nel 2022 e consapevoli dei trend. Non c’è una lavagna in cui si dice ‘Sì, questo’ o ‘No, non affronteremo mai questo argomento’.

Hallmark ha però risposto ai commenti dell’attrice sulla rappresentazione delle coppie gay dichiarando:

Vogliamo che tutti i nostri spettatori si riconoscano nella nostra programmazione e tutti sono benvenuti.

In questa stagione delle feste l’emittente proporrà ad esempio The Holiday Sitter, il primo film natalizio con una storia LGBTQ+.

Fonte: Deadline