Apple TV+ ha annunciato la data di uscita della stagione 3 della serie animata musicale Central Park: i primi tre episodi dei tredici inediti arriveranno il 9 settembre, seguiti da una puntata settimanale ogni venerdì fino al 18 novembre.

Lo show è scritto, prodotto e creato da Loren Bouchard, Josh Gad e Nora Smith.

Ecco le immagini delle puntate inedite:

Nei nuovi episodi, mentre Bitsy continua imperterrita a cercare un modo per acquistare il parco, Owen avvia una nuova campagna promozionale per sensibilizzare più persone possibili e Paige si ritrova più impegnata che mai quando chiude l’accordo per la pubblicazione del suo primo libro.

I personaggi di Central Park sono doppiati da un rinomato cast che include Josh Gad, Tituss Burgess, Daveed Diggs, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Emmy Raver-Lampman, Stanley Tucci e Kristen Bell che nella terza stagione presterà la voce a Abby, la sorellina di Paige (Kathryn Hahn). Tra le guest star della nuova stagione ci saranno i protagonisti di The Afterparty Sam Richardson, Ike Barinholtz, Ben Schwartz e Zoë Chao; di Loot Ron Funches; di Ciao, Jack! Che spettacolo, la gentilezza Jack McBrayer, così come Amber Ruffin, Yvette Nicole Brown, Craig Robinson, Tim Meadows, David Alan Grier e altri ancora. Nella terza stagione si aggiungeranno anche più di 40 nuove canzoni originali alla colonna sonora della serie.

Che ne pensate della data di uscita della stagione 3 di Central Park? Lasciate un commento!

Fonte: Comunicato stampa Apple