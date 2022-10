Charithra Chandran, una delle star della stagione 2 di Bridgerton, sarà la protagonista e produttrice di Song of the Sun God, una nuova serie in sei episodi tratta dal romanzo di Shankari Chandran.

La produzione del progetto è affidata a Synchronicity Films e Photoplay, mentre Cineflix Rights contribuirà ai finanziamenti e si occuperà degli accordi per la distribuzione.

Olivia Hetreed si occuperà dell’adattamento per il piccolo schermo della storia di tre generazioni di una famiglia dello Sri Lanka, mostrando eventi ambientati nel Regno Unito, Australia e Sri Lanka.

Chadran avrà il ruolo di Leela, una giovane australiana che vive a Londra, prevalentemente disconnessa dalla sua cultura e non consapevole dei segreti della sua famiglia, mantenuti a lungo. Un percorso intensamente personale e pericoloso la porta a viaggiare per tre continenti alla ricerca di una zia perduta e alla verità sconvolgente sulla sua scomparsa.

Shankari Chandran avrà l’incarico di consulente creativo del progetto prodotto da Claire Mundell e Karen Radzyner.

Fonte: Deadline