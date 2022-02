ha commentato pubblicamente le voci che sostengono abbia avuto un comportamento irrispettoso e offensivo sul set di

L’attore ha recitato nella comedy ideata da Dan Harmon per quattro stagioni prima di uscire dal cast a causa delle liti con il creatore dello show a causa della direzione che avrebbe preso la storia del suo personaggio.

Chase, rispondendo a una domanda su quanto accaduto sul set dello show e alla presunte esperienze negative vissute condividendo la scena con lui, ha dichiarato ridendo:

Immagino che dobbiate chiederlo a loro. A me non importa nulla!

La star ha aggiunto:

Sono chi sono. E mi piace dove, chi sono. Non mi importa. Ed è parte di me il fatto che non mi importi. E ci ho pensato molto. E non so cosa dirvi, semplicemente non mi importa.

Sul set di Community, nel 2012, l’attore avrebbe inoltre usato epiteti razzisti durante una discussione con Harmon a causa della storia del suo personaggio, Pierce Hawthorne. Chevy non ha insultato i membri del cast come Donald Glover o Yvette Nicole Brown, tuttavia i suoi colleghi non hanno apprezzato la situazione e le successive reazioni e dichiarazioni di Chevy Chase non hanno aiutato a calmare le acque.

L’attore è comunque apparso nella première della quinta stagione.

Che ne pensate delle dichiarazioni di Chevy Chase sulla sua esperienza sul set di Community? Lasciate un commento!

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti e alle curiosità pubblicate nella nostra scheda.

Fonte: Deadline