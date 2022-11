Luciane Buchanan farà parte del cast di Chief of War, la nuova serie Apple TV+ con protagonista Jason Momoa.

Luciane Buchanan interpreterà Ka’ahumanu, descritta come intelligente e progressista nel pensiero. Ka’ahumanu è curiosa del mondo più vasto al di là delle sue isole natali.

L’attrice è conosciuta per i suoi ruoli in Mr. Corman con Joseph Gordon-Levitt, The New Legends of Monkey, Filthy Rich, The Blue Rose, e la serie tv Netflix Sweet Tooth.

Il progetto racconterà la storia dell’unificazione e della colonizzazione delle Hawaii dal punto di vista degli indigeni.

La prima stagione della nuova serie tv Apple sarà composta da nove episodi e Momoa ne sarà autore in collaborazione con Thomas Pa’s Sibbett. Nel team della produzione ci saranno anche Francis Lawrence, Peter Chernin, Jenno Topping, Erik Holmberg e Doug Jung che ne sarà la showrunner.

Alla regia dei primi due episodi potrebbe esserci Justin Chon, attualmente in fase di trattative con la produzione.

