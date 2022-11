Il romanzo Chocolat verrà adattato in una serie tv in lingua francese prodotta da Miramax TV e Mediawan.

La storia sarà ambientata nel presente, in una piccola cittadina di provincia.

Il nuovo adattamento del romanzo scritto da Joanne Harris avrà come protagoniste una donna e sua figlia che si adattano e stravolgono il fragile equilibrio sociale della comunità locale in cui si trasferiscono. La loro sfida più grande sarà convincere gli abitanti ad accogliere il cambiamento che stanno portando in città, come se fosse una boccata d’aria fresca.

Il film del 2000 aveva come star Johnny Depp, Juliette Binoche e Judi Dench.

Marc Helwig, a capo dei progetti televisivi di Miramax, ha dichiarato:

La storia ricca di sfumature di Joanne Harris soddisfa gli spettatori con un approccio senza tempo e in grado di sollevare il morale. Questo progetto segna un altro fantastico progetto legato al nostro ampio catalogo di proprietà intellettuali e film che siamo in grado di utilizzare nei nostri continui sforzi nel costruire contenuti televisivi destinati a un pubblico globale. Abbiamo trovato il partner perfetto in Mediawan per portare questa produzione davvero internazionale sugli schermi televisivi intorno al mondo.

