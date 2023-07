Il protagonista di Law & Order: SVU, Chris Meloni, ha girato nudo uno spot della marca di calzini Tommie Copper, condividendo il video sui social.

L’attore, che aveva realizzato un filmato promozionale simile per Peloton, appare sugli schermi mentre si sveglia e dichiara che non si toglie mai i suoi calzini, sostenendo che sia meglio che rimanere nudi.

Meloni si mette poi a preparare la colazione, continuando a promuovere la marca di cui è testimonial.

Che ne pensate del nuovo spot in cui Chris Meloni appare nudo?

La serie, come gli altri spin-off di Law & Order, racconta in ogni episodio un caso poliziesco e segue da una parte l’attività investigativa attuata da una squadra di detective e da una parte l’aspetto giudiziario con l’iniziativa processuale condotta dalla procura distrettuale. A differenziare la serie dagli altri spin-off è il genere dei crimini trattati. Infatti la trama segue le vicende dell’”unità vittime speciali” della polizia di New York, che si occupa esclusivamente delle vittime colpite da crimini sessuali.

Fonte: Deadline