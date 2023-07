Zachary Levi sta lavorando a un podcast dedicato al rewatch di Chuck, la serie tv che lo ha reso famoso in tutto il mondo.

Lo ha rivelato lo stesso Levi su Twitter, a un utente che voleva avviare un podcast per il rewatch e ha invitato Levi a parlare dello show:

In realtà sto pianificando di creare il mio podcast di rewatch di Chuck, quindi sarò impegnato con quello.

La serie ha reso Levi un volto familiare per milioni di americani. Levi ha interpretato Chuck Bartowski, che viene trascinato nel mondo delle spie, dal 2007 al 2012. Nel cast della serie c’erano anche Yvonne Strahovski, Adam Baldwin, Joshua Gomez, Sarah Lancaster, Ryan McPartlin, Mark Christopher Lawrence, Vik Sahay, Scott Krinsky, Julia Ling e Bonita Friedericy.

Chuck, creata da Chris Fedak e Josh Schwartz, è andata in onda negli Stati Uniti dal 2007 al 2012 su NBC e in Italia inizialmente su Steel, dal 2008 al 2012, e su Italia 1 in chiaro. Al centro della trama c’era Chuck Bartowski, un esperto di computer che lavora nel negozio di elttronica Buy More insieme all’amico Morgan Grimes. Il ragazzo viene poi contattato da un suo ex compagno di università, Bryce Larkin, ora diventato un agente della CIA, e aprendo una sua mail si ritrova con l’intero database governativo installato nel suo cervello. La NSA e la CIA inviano quindi gli agenti John Casey e Sarah Walker, per recuperare i dati, situazione che si rivela impossibile trasformando Chuck in una risorsa.

