Come vi avevamo già riportato in precedenza, la seconda stagione di Chucky vedrà una sorta di meta-storia nella serie dal momento che i co-protagonisti di Jennifer Tilly in Bound – Torbido inganno, Gina Gershon e Joe Pantoliano, appariranno in uno dei nuovi episodi. Il trio ha per l’appunto lavorato insieme nel lungometraggio delle sorelle Wachowski nell’ormai lontano 1996 e si riunirà nello spinoff televisivo della longeva serie slasher. Durante il panel del New York Comic Con di questo fine settimana, Tilly ha anticipato il ritorno delle sue co-star nella serie e ha scherzato sul fatto che le ha ingannate per farle apparire nel quarto episodio dello show.

“Nel quarto episodio facciamo un omaggio a Bound“, ha detto Tilly (H/T Entertainment Weekly). “Don Mancini è sempre stato affascinato da Bound, e c’è una sorta di riferimento a Bound in molti dei film. Ad esempio, la fine di Cult of Chucky, quando bacio Nica (Fiona Dourif) e ci allontaniamo all’orizzonte con un camion rosso, richiama direttamente il finale di Bound. Così Don mi ha detto: “Pensi che Gina e Joey vogliano fare da guest star in Chucky?” E io ho risposto: “Farò una telefonata”. Così ho fatto una telefonata. Naturalmente, entrambi si sono opposti. [Ma quando ho detto a Gina che Joey l’avrebbe fatto, anche Gina ha voluto farlo, perché loro due sono così competitivi, bisticciano come cani e gatti e vogliono solo fare quello che fa l’altro“.

La seconda stagione di Chucky ha debuttato il 5 ottobre su SYFY e USA Network.

Nel cast ci sono anche Alyn Woods, Alex Vincent, Christine Elise, Jennifer Tilly e Brad Dourif che dà la voce a Chucky. Tra i nuovi arrivi nel cast ci sono anche Devon Sawa nel ruolo di un prete, Lara Jean Chorosteki, e Joe Pantoliano con un cameo.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.