Cindy Marshall, star della serie intitolata Laverne & Shirley, è morta all’età di 75 anni.

La figlia Emily Hudson ha annunciato all’agenzia Associated Press:

La morte della nostra gentile ed esilarante madre Cindy Williams ci ha causato un’insormontabile tristezza che non potrà mai essere realmente espressa. Conoscerla e averla amata è stata la nostra gioia e un privilegio. Era unica, meravigliosa, generosa e possedeva un brillante senso dell’umorismo e uno spirito brillante che tutti amavano.

Cindy aveva recitato nei film American Graffiti e The Conversation prima di ottenere il ruolo di Shirley Feeney in Happy Days. ABC aveva poi deciso di realizzare uno spinoff con al centro il suo personaggio e quello interpretato da Penny Marshall, Laverne & Shirley. Il progetto ha debuttato nel 1976, ottenendo un enorme successo in termini di ascolti e approvazione da parte del pubblico e della critica. Williams aveva inoltre ottenuto una nomination ai Golden Globe come miglior attrice in una comedy nel 1978.

La serie si è conclusa dopo otto stagioni nel 1983.

Tra i progetti televisivi in cui ha recitato nel corso degli anni Cindy Williams si cono poi Normal Life, sitcom della CBS, e Getting By, serie targata ABC con star Telma Hopkins.

Tra le parti come guest star, invece, quelle in Lois & Clark, 8 Simple Rules e Touched by an angel.

Fonte: TVLine