Hayden Schlossberg e Jon Hurwitz, co-creatori di Cobra Kai, hanno spiegato perché la serie tv si concluderà con la stagione 6.

Intervistati da Screen Rant, i due co-creatori dello show, hanno spiegato di aver pensato al finale ancora ai tempi della stagione 1, e perché è il momento giusto per chiudere la storia:

Hayden Schlossberg: Il punto era che nella quinta stagione i ragazzi si unissero in modo che potessero fare un’unica squadra gigante in questo Sekai Tekai contro i combattenti di livello successivo che stanno per affrontare. C’erano ancora alcuni punti sospesi alla fine della stagione 5, tra cui Kreese, quindi vedremo cosa succederà. Ma sì, nella quinta stagione sapevamo che saremmo arrivati ​​al finale in questo modo, ed è stato solo dopo aver girato la quinta stagione che abbiamo capito esattamente: “Okay, questa sarà la fine”.

Jon Hurwitz: Per noi è stato estremamente importante fin dall’inizio avere un traguardo. È strano, siamo entrati in questa serie in parte ingenuamente, in parte con un pio desiderio e con fiducia nella storia che stiamo raccontando: “Okay, stiamo finendo la serie, gran parte di ciò che accade nell’episodio finale ha elementi di ciò di cui abbiamo parlato ancora prima che iniziassimo le riprese della prima stagione.” Quindi, sapevamo dove volevamo che fosse la relazione tra Johnny e Daniel, e sapevamo alcune delle cose che sarebbero successe nell’episodio finale. Molte cose si sono evolute lungo il percorso, ma c’è sempre stata una sorta di stella polare ed eravamo determinati a realizzare quante più stagioni possibile. Fin dai tempi di YouTube, eravamo davvero fiduciosi che avremmo avuto successo con la prima stagione e che saremmo stati in grado di continuare a realizzarne di più. La grande svolta per noi è stata la fine di YouTube. [Ride] Quindi, a quel punto, è stato come, “Okay, dobbiamo fare tutto il possibile”. Ricordo che quando realizzavamo la terza stagione, ad esempio, ci chiedevamo: “Come facciamo a fare in modo che questa stagione abbia così tante cose spettacolari e abbia così tanti elementi che ti fanno desiderare di più?” In modo che, in uno scenario – che è quello che è successo – in cui non avremo più pubblicato su YouTube, potessimo venderlo in giro, così che ci fosse abbastanza succo per renderlo attraente in altri posti. Abbiamo attirato Netflix, ed eccoci qui.