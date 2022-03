, la serie educativa per bambini con oltre 100 milioni di iscritti al canale dedicato su YouTube, arriverà ora in Italia sugrazie all’accordo stretto tra Moonbug Entertainment e WarnerMedia.

Il cartone animato CoComelon trasmette positività, educa alle buone maniere e sostiene l’apprendimento dei bambini in età prescolare attraverso la musica. I personaggi principali JJ, i suoi amici e la sua famiglia condividono le loro divertenti avventure quotidiane esplorando e imparando attraverso situazioni semplici e canzoni allegre.

La collaborazione tra Moonbug e WarnerMedia rappresenta il primo accordo multi-territoriale della società di intrattenimento per la fruizione lineare. La partnership permetterà la visione globale dell’amato show per bambini e il rafforzamento della sinergia già esistente nel Regno Unito, dove CoComelon è presente su Cartoonito dall’aprile 2021. L’accordo prevede inoltre la trasmissione di 170 episodi di CoComelon su Cartoonito in tutta la regione EMEA in più lingue tra cui tedesco, francese e italiano.

Nicolas Eglau, Managing Director EMEA e APAC di Moonbug Entertainment, ha dichiarato:

Grazie al comprovato successo a alla forte richiesta dello show animato, l’ampliamento della collaborazione è un altro passo importante per Moonbug e CoComelon poiché, oltre ad espandere la nostra presenza internazionale, rafforza la partnership vigente con WarnerMedia. Questa espansione è un forte segnale a favore dei contenuti sviluppati appositamente per piattaforme digitali, sottolineando la loro alta qualità e l’importante valore costruito da Moonbug attraverso i suoi programmi amati a livello globale.

Zia Bales, Lead Acquisitions, Partnerships and Coproductions, Kids EMEA, WarnerMedia ha dichiarato:

Il target dei bambini in età prescolare rappresenta un obiettivo importante per noi e grazie all’accordo allargato con Moonbug, confermiamo il nostro impegno a costruire un catalogo con programmi affidabili e in linea con il pubblico di riferimento.

Fonte: Comunicato stampa Moonbug