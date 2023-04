Benedict Cumberbatch sarà il protagonista della serie Come fermare il tempo, tratta dal libro scritto da Matt Haig.

Il progetto sarà composto da sei puntate e verrà prodotto da Studiocanal e SunnyMarch.

DC Moore (Mary & George) e Tomas Alfredson (La talpa) saranno autori e registi della serie le cui riprese inizieranno a Londra e in Europa il prossimo anno.

Al centro della trama ci saranno degli uomini e delle donne che soffrono di una patologia rara e possono vivere centinaia di anni. Tom Hazard (Cumberbatch) è nato nel quindicesiom secolo, in Francia, e ha perso tutto ciò che amava. A distanza di oltre 600 anni dalla sua nascita, l’uomo sarà coinvolto in una guerra segreta.

Benedict ha dichiarato:

Quando ho letto per la prima volta Come fermare il tempo, il potenziale di questa storia è stato immediatamente ovvio. Nel suo stile inimitabile, Matt ha esplorato ancora una volta cosa vuol dire essere umani e vivere una vita – in questo caso davvero lunga – con pathos, intelligenza, umorismo, dramma e ispirazione.