Community ha aiutato i fratelli Russo a prepararsi alla regia degli epici film Avengers: Infinity War ed Endgame, come hanno rivelato i due registi in un video di Vanity Fair.

Nel video si propone una scena tratta dalla seconda stagione della serie, For a Few Paintballs More, rivelando che Kevin Feige stava guardandolo quando ha deciso di contattarli per chiedere se fossero interessati a dirigere Captain America. Joe Russo ha raccontato che lui e il fratello crescendo avevano tantissime influenze di vario genere e la serie ha permesso di sfruttarle, potendo inoltre ironizzare sui film di azione e al tempo stesso celebrarli.

Il regista analizza la sequenza spiegando come ci sia un po’ di Fast & Furious e un omaggio a John Woo, oltre a spiegare che la musica era stata composta da Ludwig Goransson, in seguito autore della colonna sonora di Black Panther.

Joe Russo ha quindi ricordato:

Le puntate duravano 22 minuti, ma se si conta il numero di episodi che erano ricorrenti o importanti per la storia era qualcosa di folle.

I due filmmaker dovevano quindi assicurarsi che ogni personaggio avesse il proprio spazio negli episodi:

Questa situazione è realmente dove abbiamo iniziato ad acquisire le competenze per gestire Infinity War ed Endgame. Si possono individuare le radici di quello a questa ridicola scena di Community.

Che ne pensate del modo in cui Community ha preparato i fratelli Russo ai film degli Avengers? Lasciate un commento!

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: YouTube