Il creatore di, Dan Harmon, ha sempre promesso che sarebbero state realizzate sei stagioni e une il protagonistaha ora parlato della situazione, regalando ai fan un aggiornamento sulla questione.

La star ha dichiarato a ComicBook.

Penso che accadrà. Come dicevo di solito ‘Non lo so’. Dicevamo ‘Certo, un film potrebbe accadere’. Ma penso, ora più che mai, che potrebbe realmente succedere. Rispondo sempre ‘Sì, certo’.

McHale ha proseguito:

In un certo senso ho sempre reagito con una certa indifferenza, ma penso ci sia attualmente una chance migliore rispetto al passato.

Joel ha inoltre ipotizzato quale sarebbe la situazione di Jeff Winger nel 2022:

Vedremo. Sta realizzando quello show televisivo con Keith David a cui hanno accennato. Come si intitola? Wingman. Quindi sì, stanno realizzando uno show.

Per ora non c’è alcuna conferma riguardante la produzione del possibile film di Community e non resta che attendere prima di scoprire se finalmente si riuscirà a concludere la storia nel modo sperato dal suo creatore.

L’eventuale realizzazione del film, inoltre, dovrà fare i conti con i numerosi impegni dei membri del cast che, negli ultimi anni, sono stati alle prese con progetti televisivi come Atlanta nel caso di Donald Glover, Mythic Quest che ha tra i suoi protagonisti Danny Pudi e Cambio di direzione in cui recita Yvette Nicole Brown.

