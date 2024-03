Noomi Rapace, protagonista della serie Constellation, chiarisce la differenza tra le due versioni di Jo, il personaggio che interpreta. Nell’ultimo episodio scopriamo infatti che la Jo tornata sulla Terra, dopo il fallimento della missione nello spazio, non è quella che è partita, morta durante la trasferta galattica.

In un’intervista con ScreenRant Rapace ha descritto quelle che ha definito come Jo A e Jo B:

Jo A è più divertente, un po’ più rilassata, meno severa, più affascinante, un po’ più allegra. E inoltre, il suo rapporto con Alice è più emotivo. Non prende davvero le cose troppo sul serio, direi. Jo B è molto orientata alla carriera, molto rigida, molto laboriosa, molto disciplinata. Se decide di fare qualcosa, lo farà. Non è così calorosa e divertente, né così generosa, ed è probabilmente un po’ più severa con Alice. E non è leale, come sai. [Ride] Fa le sue cose, sta tradendo suo marito, sta pianificando di partire per un’avventura lavorativa in California. Direi che Jo A è più vicina al mio cuore solo per questo, ma Jo B è molto interessante, e mi piacerebbe esplorarla di più. È più spietata, direi, nei suoi modi. Lottare duramente per ottenere ciò che vuole, quindi non sono sicuro di quanto lontano potrebbe arrivare.