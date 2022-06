Dallo scorso marzo, è disponibile su Starzplay Shining Vale, la comedy horror con protagonista Courteney Cox. La storia della serie inizia quando il suo personaggio, Pat, si trasferisce con tutta la famiglia in una grande città, dopo che il marito ha scoperto che lei lo tradiva. Mentre affronta i cambiamenti che questo comporta, combatte la dipendenza e i problemi di salute mentale, Pat si rende conto che la casa è infestata, ma di essere l’unica a vedere il fantasma.

In un’intervista con Variety, l’attrice ha spiegato cosa l’ha spinta a scegliere questo progetto:

Sharon Horgan [creatrice della serie] voleva che lo show fosse una “shit-com”, coniando questo termine. Questa è stata una grande attrattiva per me. Ho letto la sceneggiatura e ho pensato: “Non ho mai letto niente del genere”. Sono sempre stata fan di film come Rosemary’s Baby o Shining, dove l’atmosfera è così psicologica e i personaggi si trasformano. Shining Vale ha un umorismo pungente che mi piace molto. Pat è semplicemente molto pungente ed è qualcosa con cui mi identifico. Mi piace il suo sarcasmo.

Cox specifica poi perché è entrata così in connessione col suo personaggio:

Ho una figlia adolescente che non è così brutale nei miei confronti, ma l’atteggiamento dei ragazzi che cercano di allontanarsi dai genitori, di diventare indipendenti E poi restano sotto il controllo dei genitori è molto reale, e succede sempre intorno a me. Posso immedesimarm i nella menopausa, nei conflitti coniugali o nei periodi della tua vita in cui la tua carriera non sta andando bene: Pat sta avendo il blocco dello scrittore.

L’attrice coglie l’occasione inoltre per ammettere la sua passione per le sitcom più celebri della Storia, inclusa, ovviamente, Friends, a cui ha preso parte nel ruolo di Monica:

Seinfeld è un grande show. Cin Cin non c’è dubbio che mi faccia ridere. Non guardo Friends, ma lo trasmettono sempre. Così, quando ci butto un occhio, non ricordo nessuno degli episodi e mi sorprendo davvero di quanto sia divertente. Amo i vecchi show, come The Honeymooners. L’umorismo, quello buono, è senza tempo.

