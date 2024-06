Courteney Cox continua a dimostrarsi una delle star più apprezzate dagli utenti di TikTok: l’interprete di Monica in Friends ha infatti ricreato in modo ironico la sua partecipazione al video di Dancing in the Dark, una delle canzoni più amate di Bruce Springsteen.

L’attrice ha infatti condiviso un filmato sfruttando il trend che vede i giovani tiktokers chiedere alle proprie madri come ballavano negli anni ’80.

Courteney non ha infatti avuto esitazioni nel mostrare i suoi passi di danza sulle note dell’iconico brano, svelando inoltre di avere la stessa t-shirt usata per le riprese del video.

Le reazioni dei fan sono state all’insegna dell’entusiasmo e Cox è stata sommersa dai commenti positivi, con tante persone che hanno sottolineato che è la vera vincitrice del trend su TikTok.

In precedenza Courteney aveva già attirato l’attenzione degli utenti dei social condividendo degli esilaranti e auto-ironici video in cui ricreava alcuni momenti memorabili di Friends.

Che ne pensate del video in cui Courteney Cox ricrea i passi di danza del video Dancing in the Dark?

