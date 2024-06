La showrunner di Criminal Minds: Evolution, Erica Messer, ha svelato quando i fan scopriranno cosa Voit ha sussurrato a Luke.

Parlando ai microfoni di Entertainment Weekly, è stato infatti anticipato:

La buona notizia è che il pubblico lo sentirà all’inizio dell’episodio 3, quindi non dovrete aspettare a lungo. Ma in pratica questo fa parte dell’idea di contagio sociale che se qualcuno ti dice qualcosa, devi decidere se sia vero o no. Sussurra qualcosa su come Prentiss sappia qualcosa di dannoso che non ha mai detto al team. Quindi perché Voit lo dovrebbe sapere, giusto?