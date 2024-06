La showrunner di Criminal Minds: Evolution, Erica Messer, ha parlato di come i progetti degli autori per il personaggio di Zach Gilford, Voit, siano cambiati nel corso del tempo.

Parlando a Collider, la sceneggiatrice ha spiegato:

Abbiamo pensato che Evolution sarebbe in pratica diventato su una versione diversa di Voit ogni anno, e poi abbiamo incontrato Zach. Lui è così coinvolgente nel ruolo di questo personaggio che abbiamo semplicemente pensato: ‘C’è qualcosa in più sulla storia da scavare qui. Lui è davvero complicato. Quello che ha fatto a questo team, con ciò che ha fatto al nostro amato Rossi… Non abbiamo ancora chiuso con lui’.