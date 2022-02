farà parte del cast di, la nuova serie perdi J Blakeson, al fianco di Eddie Izzard. Le riprese iniziali dello show dovrebbero partire questa settimana.

Nel cast anche Kirby Howell-Baptiste (Cruella), Niamh Algar (Deceit), Kamel El Basha (The Insult), la nuova arrivata Tara Abboud, Ned Dennehy (Good Omens) e Kevin Vidal (Strays).

Gemma Arterton sarà Dianne, membro della banda che verrà presa di mira da un assassino dopo il colpo che le ha cambiato la vita.

Culprits è uno Star Original, composto da 8 episodi di 45 minuti ed è una serie dark e ironica su una rapina firmata dall’acclamato regista J Blakeson (I Care A Lot, La scomparsa di Alice Creed). Culprits segue ciò che accade dopo una rapina, quando i membri della banda prendono strade diverse, ma diventano uno per uno il bersaglio di un killer. Il thriller è stato creato e diretto da J Blakeson, e vede Stephen Garrett (The Undoing – Le verità non dette; The Night Manager) come executive producer e Morenike Williams (Killing Eve) nel ruolo di produttrice.

