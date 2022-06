ha ispirato un locale a tema:aprirà i battenti a luglio a Los Angeles e offrirà un ristorante e un bar.

Derek Berry, in precedenza, ha già ideato gli spazi ispirati a Bayside School e Beverly Hills, 90210.

L’esperienza unica, secondo quanto riporta Deadline, dal punto di vista gastronomico darà particolare attenzione ai dessert e i fortunati fan americani possono iscriversi alla lista d’attesa per essere informati sulla messa in vendita dei biglietti per accedere tramite il sito Bucket Listers.

Berry ha dichiarato:

Portare in vita Cuori senza età è sempre stato un mio sogno. Il nostro team è sicuro che i fan più appassionati e gli ultimi arrivati se ne andranno apprezzando ancora di più l’eredità duratura della serie.

Il ristorante sarà situato a Beverly Hills e ogni biglietto comprenderà un posto riservato e tempo per cenare, con un menu che comprende un antipasto e una cheesecake. Tra le opzioni ci sarà la Lasagna di Sophia (di carne o vegana), i Cookies in stile Georgia di Blanche, e un sandwich in stile Miami di Dorothy. Tra le bevande, invece il Tè Arthur e Rose on Rosé.

I fan potranno inoltre posare per delle foto ricordo nel mondo che ricrea quello di Dorothy, Rose, Blanche e Sofia, oltre ad acquistare merchandise esclusivo a tema.

Che ne pensate? Vorreste trascorrere una serata in un locale a tema Cuori senza età?

Fonte: Deadline