Daredevil: Born Again, Charlie Cox pensa che la serie sarà un reboot

Charlie Cox ha parlato della serie Daredevil: Born Again sostenendo che sia un reboot.

L’interprete di Matt Murdock, intervistato da Extra TV, ha dichiarato:

Non so nulla. Non ho visto uno script… La mia sensazione è, tenendo conto del titolo ‘Born Again (Nato ancora)’, che sia quella di un nuovo inizio, sarà diverso, sarà totalmente differente. Saranno delle storie e idee nuove.

Cox ha aggiunto che Kevin Feige gli ha raccontato:

Si tratta di una prima stagione, non di una quarta, quindi sarà qualcosa di totalmente nuovo. Penso che sarà quello dell’approccio. Lo farete di nuovo, in modo divero.

Charlie ha inoltre svelato che spera di entrare nel team degli Avengers:

Lo considero come un membro chiave degli Avengers, imperativo in tutto quello che fanno. Fino a dove posso osare sognare? Non ho idea.

La serie sarà composta da 18 episodi e l’attore ha svelato inoltre che vorrebbe Tatiana Maslany come guest star dello show, dopo aver recitato insieme in She-Hulk: Attorney and Law.

Charlie ha infine lodato i fan per il loro impegno nel cercare di ottenere il rinnovo di Daredevil:

Si sono davvero impegnati e non hanno rinunciato a quel sogno. E c’è stato un lungo periodo di tempo che mi ha portato a pensare ‘Non penso accadrà, amici’. Sarà davvero emozionante ottenere questa seconda vita quando è stato già sviluppato un tale amore per il personaggio e per le persone, e ora stiamo affrontando questo nuovo percorso e inizierà nuovamente. Mi sento così grato ed eccitato e sono di nuovo nervoso, capite cosa voglio dire? Si tratta di un percorso folle.

Che ne pensate dell’idea che Daredevil: Born Again sarà una serie reboot? Lasciate un commento!

Fonte: Extra TV