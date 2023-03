Daredevil: Born Again, nuove foto dal set svelano un’altra location scelta per le riprese

Le riprese di Daredevil: Born Again sono in corso nell’area di New York e nuove foto dalle location scelte per il set della serie anticipano il ritorno di Matt Murdock in aula.

Gli scatti condivisi online svelano infatti che il cast e la troupe saranno impegnati in alcuni ciak all’esterno del tribunale della Corte Suprema, quasi sicuramente per mostrare il protagonista interpretato da Charlie Cox mentre va in aula per occuparsi di qualche caso.

‘DAREDEVIL: BORN AGAIN’ will film near New York’s Supreme Court on Friday. (📸: @/jameduchnowski) pic.twitter.com/vCxiUCzAzo — Daredevil Updates (@DDevilUpdates) March 14, 2023

L’avvocato, come mostrato in She-Hulk, continua infatti ad avere una doppia vita, difendendo di giorno come legale i suoi clienti e di notte entrando in azione per fare giustizia in versione Daredevil.

Per ora Disney+ non ha condiviso alcun dettaglio riguardante la trama degli episodi che vedranno coinvolti anche Jon Bernthal nel ruolo di Frank Castle/Punisher, Vincent D’Onofrio che riprende la parte di Wilson Fisk/Kingpin, mentre Sandrine Holt ha sostituito Ayelet Zurer nel ruolo di Vanessa Fisk.

Attualmente i vertici della Marvel non hanno rivelato l’identità di tutti i personaggi dei fumetti coinvolti. Per ora, tuttavia, sembra che Karen Page e Foggy Nelson potrebbero non essere presenti nella storia o al centro di un recasting.

