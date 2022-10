Daredevil: Born Again, la regista di She-Hulk spera in un cameo di Jennifer Walters

Kat Coiro ha svelato che spera in un cameo di Jennifer Walters in Daredevil: Born Again, dopo l’incontro avvenuto nella serie Disney+ tra Matt Murdock e il personaggio affidato a Tatiana Maslany in She-Hulk.

La regista della serie ha sottolineato, intervistata da ComicBook.com, che i due protagonisti hanno un ottimo potenziale dal punto di vista narrativo grazie al loro incredibile feeling:

Daredevil ha il suo show e penso che quei mondi legali si scontreranno decisamente. Amo l’idea di Nikki, Pug e Jen con un proprio studio legale. Amo l’idea che vada nello spazio. Ora ha un parente che per lei è come una famiglia lì fuori. Quindi credo che le possibilità siano senza fine e penso che solo Kevin Feige sappia cosa accadrà.

Il presidente dei Marvel Studios non ha ancora rivelato quale sarà il futuro di Jennifer Walters e Jessica Gao, nel mese di agosto, aveva parlato della possibilità di una seconda stagione raccontando:

Nella mia testa sono in un certo senso abituata al fatto che, dopo una prima stagione, devi realmente raccontare una storia completa che ti soddisfi se si tratta di un progetto di un’unica stagione. Semplicemente perché non c’è mai una garanzia, non puoi mai sapere se avrai la possibilità di girare un’altra stagione, non puoi tirarti realmente indietro e lasciare le cose con un finale aperto. Devi invece raccontare un arco narrativo soddisfacente nel caso abbia una sola stagione e, poi ovviamente, lasciare aperta la possibilità per una seconda, terza, quarta stagione. Quello era il mio approccio alla serie.

Che ne pensate? Vorreste un cameo di She-Hulk in Daredevil: Born Again?

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: ComicBook