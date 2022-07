Daredevil Born Again, annunciata la serie in uscita nel 2024!

Ebbene sì: come speravano i fan, durante il panel dei Marvel Studios il presidente Kevin Feige ha annunciato ufficialmente la nuova serie tv dedicata a Daredevil, intitolata Daredevil: Born Again, che vedrà nel cast Charlie Cox e Vincent D’Onofrio. La serie sarà composta da ben 18 episodi e debutterà su Disney Plus all’inizio del 2024.

Born Again (Rinascita, in italiano) è uno dei cicli più cupi dei fumetti di Daredevil, opera di Frank Miller e David Mazzucchelli, ed è incentrato sulla caduta di Daredevil per mano di Kingpin, così descritto dalla sinossi:

Il grande ritorno di Frank Miller sulle pagine della testata che lo aveva lanciato. La storia definitiva di Daredevil. Karen Page ha venduto l’identità segreta del Diavolo di Hell’s Kitchen, e l’informazione è finita nelle mani di Kingpin. Matt Murdock ha toccato il fondo: fragile come non mai e in preda alla disperazione, riuscirà a trovare le forze per reagire? Amore, tradimento, disperazione e redenzione in un capolavoro assoluto della Nona Arte. Leggi la recensione del fumetto

A scrivere la sceneggiatura della nuova serie saranno Matt Corman e Chris Ord, coinvolti anche come produttori, i due hanno co-creato Cover Affairs, la serie con Piper Perabo e Christopher Gorham andata in onda per cinque stagioni, e hanno lavorato a show come The Enemy Within, The Brave e Containment.

Just announced in Hall H: Marvel Studios' Daredevil: Born Again, an Original series starring Charlie Cox and Vincent D'Onofrio, streaming Spring 2024 on @DisneyPlus. #SDCC2022 pic.twitter.com/Nrt7xQmqfi — Marvel Studios (@MarvelStudios) July 24, 2022

Le precedenti stagioni di Daredevil, realizzate inizialmente per Netflix, sono disponibili su Disney+ dal 29 giugno scorso.