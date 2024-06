In occasione del Fan Expo Boston 2024, a Vincent D’Onofrio è stato chiesto se è tornato a doppiare Kingpin nella serie di Disney+ Your Friendly Neighborhood Spider-Man, in arrivo tra pochi mesi.

La domanda era lecita visto che al San Diego Comic-Con 2022 era stato annunciato che Charlie Cox sarebbe tornato a vestire i “panni vocali” di Daredevil.

La serie mostrerà Peter Parker alle prese con noti cattivi come Scorpione, Camaleonte, Doctor Octopus, ma non Kingpin, a quanto pare.

“Voglio essere trasparente a riguardo: avete presente la questione dei diritti Marvel Sony?” ha risposto l’attore. “Ci sono personaggi Marvel inventati dalla Marvel e scritti dalla Marvel che sono in bilico tra la Marvel e la Sony, sono condivisi. Perciò ci vuole tempo per capire chi fa cosa“.

D’Onofrio, che ha ripreso il ruolo interpretato in Daredevil nelle serie Marvel Studios di Hawkeye, Echo e prossimamente in Daredevil: Born Again, ha poi aggiunto: “Non so mai dove può apparire Kingpin. Il mio personaggio è in quella situazione, a differenza di Charlie. Perciò non so, ma fa parte del gioco“.

