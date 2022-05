Il filmsarà adattato in unae nel cast potrebbe esserci anche

Il regista Alex Proyas ha infatti accennato alla possibilità che i fan rivedano l’attore nel ruolo dell’inquietante Daniel Schreber, uno scienziato pazzo che lavorava per conto di una razza aliena, gli Stranieri, compiendo degli esperimenti sugli esseri umani per capire cosa ci rende degli individui.

Kiefer, in un’intervista rilasciata a GQ, aveva parlato del film dichiarando:

Alex Proyas è un vero visionario, ha scritto la versione animata di Dark City quando aveva 15 anni. Ho girato quel film in un periodo in cui non ero molto richiesto. La mia carriera, per dirla in modo elegante, era in uno stato discutibile. L’ho incontrato in un hotel e mi ricordo di aver interpretato il ruolo per lui. Voleva semplicemente bere un drink con me, ma non mi sono lasciato sfuggire la possibilità. Volevo andarmene da lì con un lavoro perché lo volevo realmente.