Jack Osbourne ha ricordato la sua esperienza vissuta sul set della serie Dawson’s Creek durante un episodio del podcast che conduce insieme alla sorella.

Quando aveva 16 anni, il figlio di Ozzy Osbourne, è apparso in alcuni episodi della sesta stagione con il ruolo di una versione alternativa di sé stesso e amico di Audrey Liddell, parte affidata a Busy Philipps.

Jack, rispondendo alle domande di un fan, ha ricordato:

Mi ricordo che ero realmente, non saprei, timido. Super nervoso. Davvero nervoso. Ed è stato grandioso incontrare tutti. James Van Der Beek è diventato successivamente un amico perché ha dei figli di età vicina ai miei. Quindi abbiamo trascorso del tempo insieme quando vivevano a Los Angeles. Poi lui e la moglie si sono trasferiti in Texas.

Jack, non spiegandone però il motivo, ha rivelato:

Kelly gli ha fatto poi ricordare che la madre gli aveva detto, prima che andasse a Wilmington per le riprese, che non doveva andare ai party. Jack ha aggiunto:

No, non l’ho ascoltata. Mi ricordo, in realtà, che sono andato a bere una sera con Joshua Jackson. L’ho vissuta fino in fondo.