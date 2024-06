Katie Holmes non è al corrente di una chat di gruppo con i protagonisti di Dawson’s Creek. A dispetto di quanto sostenuto da Joshua Jackson, l’attrice ha raccontato durante un’intervista con il Times che non le piace usare molto WhatsApp.

“Davvero?” ha ribattuto a una domanda sulla chat di gruppo. “Tutti noi ci mandiamo messaggi ogni tanto, ma non sapevo nulla di WhatsApp. Anche se devo ammettere che me la cavo molto male con WhatsApp, non lo apro mai perché è un po’ troppo per me“.

Holmes ha aggiunto che si sente con Joshua Jackson, James Van Der Beek e Michelle Williams “di tanto intanto. Sono tutti cresciuti e impegnati oramai, ma il nostro legame ci sarà per sempre“.

Che ne pensate delle parole dell’attrice? Ditecelo nei commenti e seguiteci su TikTok!