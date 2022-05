Il podcast, che racconta gli eventi realmente accaduti legati alla scomparsa e alla morte di alcuni fan dei Grateful Dead, diventerà una

Joe Berlinger, che ha realizzato il documentario Metallica: Some Kind of Monster e alcune docuserie, collaborerà con Wheelhouse Entertainment per sviluppare il progetto.

Il podcast è stato realizzato da Tenderfoot TV e Disgraceland. La storia raccontata negli episodi segue quello che accade dopo il ritrovamento del cadavere di Mary Regina Gioia, che aveva ventidue anni, e del diciottenne Gregory Allen Kniffin, due fan dei Grateful Dead. I due giovani sono stati ritrovati senza vita dopo essere stati picchiati e uccisi con dei colpi d’arma da fuoco. Il crimine è avvenuto nell’agosto 1986 nella San Francisco Bay.

A essere accusato del crimine è stato il trentunenne Ralph International Thomas, un ragazzo nero, che è stato poi condannato a morte per gli omicidi ed è morto in carcere nel 2014, dopo numerosi tentativi di appello. Dead and Gone indaga sugli eventi parlando con testimoni e affrontando nuovi potenziali sospetti, facendo luce sulla possibilità che Thomas fosse innocente o realmente colpevole.

La serie televisiva adatterà la prima stagione del podcast, mentre la seconda esplora, in modo analogo, dei casi degli anni ’80 arrivando fino al 2004.

Payne Lindsay ha condotto l’indagine narrata nella prima stagione da Jake Brennan, entrambi coinvolti nell’adattamento per il piccolo schermo come produttori.

Berlinger ha dichiarato:

Essendo un ex Deadhead, un fan da sempre della musica e un filmmaker interessato ai crimini e alla giustizia, ho pensato di essere morto e arrivato in paradiso quando ho sentito il podcast di Payne e Jake, con delle ricerche così meticolose. Dead and Gone è un incredibile intreccio di storia della musica, giustizia sociale e indagini su crimini realmente accaduti, tre aree che sono stato abbastanza fortunato da esplorare nella maggior parte del mio lavoro come filmmaker. Qui c’è così tanto potenziale non solo per immergere gli spettatori nel mondo iconico dei Grateful Dead e dei loro fan, ma anche per analizzare una preoccupante storia di una condanna potenzialmente sbagliata, una storia piena di un mistero coinvolgente che circonda l’intero caso anche oggi.

