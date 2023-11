Il primo dei tre episodi speciali ideati per celebrare i 60 anni di Doctor Who si ispira al fumetto The Star Beast, che dà il titolo all’avventura del Dottore, e ora l’artista Butcher Billy ha condiviso l’artwork dedicato a questo capitolo della storia.

L’immagine è infatti creata come la copertina del primo numero di una serie a fumetti e mostra insieme il Signore del Tempo, Donna Noble e sua figlia Rose, la creatura chiamata Meep e i Guerrieri di Wrarth.

Nella creazione artistica ci sono poi elementi che fanno riferimenti a UNIT e a Londra.

Il fumetto originale era ambientato a Blackcastle, non Londra, e aveva come protagonista il quarto Dottore, non il Quattordicesimo, con accanto il cane meccanico K-9.

Nella puntata ideata dallo showrunner Russell T Davies sono inoltre stati aggiunti elementi come UNIT e la famiglia Noble.

Che ne pensate dell’artwork dedicato all’episodio speciale di Doctor Who intitolato The Star Beast? Lasciate un commento!

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: Twitter

I film e le serie imperdibili