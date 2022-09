Jodie Whittaker dirà addio a Doctor Who durante lo speciale The Power of The Doctor, di cui Empire ha condiviso una nuova foto e qualche dettaglio.

Nell’episodio, della durata di 90 minuti, ritorneranno inoltre Janet Fielding e Sophie Aldred nelle parti delle companion Tegan e Ace, oltre al Maestro interpretato da Sacha Dhawan, i Dalek e i Cybermen.

Jodie ha spiegato al magazine:

Lo speciale è dedicato ai fan. Si tratta di un immenso dono se sei un vero fan: ha tutte le cose iconiche che associ a Doctor Who, è enorme.

L’attrice ha inoltre sottolineato:

Amo il dialogo che Chris Chibnall ha scritto per la mia rigenerazione. Cattura l’essenza del Dottore in modo meraviglioso: è semplice, epico e bellissimo.

La scena, inoltre, è stata girata con un unico lungo piano sequenza:

Quando ho potuto vedere che la troupe era felice con quell’ultimo ciak ho iniziato a commuovermi. Ho pensato ‘Bene, non possono dire che hanno bisogno di un altro ciak ora perché ho perso il controllo!’

Dopo l’addio di Chibnall e Jodie si passerà il testimone a Russell T. Davies, che torna alla guida della serie dopo averla rilanciata nel 2005, e a Ncuti Gatwa che interpreta il Dottore.

Fonte: Empire