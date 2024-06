L’ex compagna di Doctor Who, Karen Gillan, racconta quale attore che ha interpretato il Signore del Tempo le è rimasto più impresso. La Gillan ha interpretato per la prima volta Amy Pond nel 2010, il primo volto che l’Undicesimo Dottore ha incontrato e la sua prima compagna. Ha sviluppato una relazione stretta ma alquanto complicata con il Signore del Tempo. Sebbene la Gillan abbia lasciato la serie nella settima stagione, a metà del percorso di Matt Smith, è tornata nella sua storia finale, “Il Tempo del Dottore”, nell’autunno del 2013, per dire addio all’undicesima incarnazione del Signore del Tempo.

RadioTimes riporta che recentemente la Gillan ha spiegato perché Smith spicca come uno dei migliori attori ad aver mai interpretato il ruolo del Dottore in Doctor Who. L’ex compagna afferma che, nonostante la pressione di essere stato scelto dopo la partenza di David Tennant, Smith è riuscito a incarnare completamente il Signore del Tempo, portando le sue eccentricità e la sua esperienza per catturare correttamente il personaggio. Ecco la spiegazione della Gillan:

Sicuramente sentiva la pressione, ma non l’ha mai manifestata in alcun modo. Per me è il miglior attore che abbia mai interpretato il Dottore, perché ha una qualità ultraterrena. È naturalmente eccentrico e snocciola il gergo tecnico come se fosse una lista della spesa.

Smith ha affrontato una pressione enorme dopo la partenza di Tennant e del produttore Russell T Davies, che avevano riportato Doctor Who al successo dopo la caduta in disgrazia e la cancellazione nel 1989. La BBC era riluttante sul futuro della serie, considerando persino la sua cancellazione nel 2009. Tuttavia, Smith e il nuovo showrunner Steven Moffat dimostrarono che la serie poteva rigenerarsi ancora. Nonostante la sua giovane età, Smith incarnò un Dottore capace di affrontare qualsiasi nemico, guadagnandosi rapidamente l’affetto del pubblico. Il suo impegno e la sua interpretazione permisero alla serie di continuare fino al suo 50º anniversario e oltre, cementando il suo impatto duraturo su Doctor Who.

