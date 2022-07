Lo scorso maggio BBC ha annunciato che Ncuti Gatwa sarà il prossimo dottore, e Matt Smith, volto storico di Doctor Who, ha ora parlato del suo successore.

In un’intervista a Variety, Smith ha dichiarato:

Penso che sia la parte più sensazionale del casting. Che attore, è così brillante in Sex Education! Penso che abbia qualcosa di ‘altro’ di cui la serie ha davvero bisogno. Penso che il casting sia ispirato, e insieme a Russell poi, grande showrunner della serie. Non so se l’avete visto in Sex Education, ha un calore, uno spirito e una profondità reale nel suo talento… Onestamente, sono davvero, davvero entusiasta per lo show.